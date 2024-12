Torino, visita a Casa Ugi: la bellissima iniziativa con i piccoli pazienti dell’Ospedale Regina Margherita – FOTO

I giocatori del Torino in visita a Casa Ugi, ecco la bellissima iniziativa dei granata all’Ospedale Regina Margherita, le foto

Una bellissima iniziativa ha visto come protagonista il Torino Fc quest’oggi. Nel primo pomeriggio, presumibilmente dopo l’allenamento che si è invece svolto in mattinata, Che Adams e compagni hanno fatto visita a Casa Ugi. Parliamo dell’Organizzazione di volontariato che assiste i bambini malati di tumore e le loro famiglie all’ospedale Regina Margherita E che da anni mantiene stretti contatti proprio con la società calcistica piemontese.

A tal proposito, sul profilo Instagram ufficiale del Torino sono apparse una serie di foto che ritraggono proprio i calciatori della prima squadra passare attimi di spensierata felicità con i giovanissimi pazienti dell’ospedale. Da Masina a Paleari, passando per Linetty e Karamoh, la maggior parte dei tesserati del gruppo granata ha regalato abbracci e sorrisi, in una giornata che – siamo certi – ambo le parti non dimenticheranno tanto facilmente. Da domani il Toro tornerà a preparare la prossima sfida di Serie A in arrivo sabato contro il Bologna. Magari, chissà, con un po’ di sana energia extra in omaggio e in attesa della prossima iniziativa.

TORINO A CASA UGI – «Oggi la squadra ha visitato i bambini di Casa @ugiodv dell’Ospedale Infantile Regina Margherita in vista delle feste natalizie. Il gruppo ha distribuito sorrisi e regali a tutti i piccoli pazienti presenti nella struttura».