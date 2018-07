Torino-Chapecoense il 1° agosto: ora è ufficiale

E’ arrivata anche l’ufficialità: Torino e Chapecoense si affronteranno allo stadio Olimpico in amichevole il 1° agosto

Ora è ufficiale. Torino e Chapecoense si affronteranno in amichevole il 1° agosto allo stadio Olimpico di Torino. L’idea, nata all’indomani della tragedia area di Medellin del 28 novembre 2016, nella quale persero la vita 71 persone, fra cui dirigenti, giocatori e tecnici della Chapecoense, ora è diventata realtà. L’evento sarà organizzato nell’ambito della “SportPesa Cup”, ecco la nota ufficiale comparsa sul sito granata: «Il Torino Football Club è lieto di comunicare che mercoledì 1 agosto, alle ore 21.30, presso lo stadio Olimpico Grande Torino si disputerà un’amichevole internazionale contro i brasiliani della Chapecoense».

Per Belotti e compagni sarà la prima uscita stagionale nello stadio di casa. «La sfida, che sarà trasmessa in diretta tv su La7 e Torino Channel, assegnerà la Sportpesa Cup: in caso di parità dopo i 90 minuti, verrà decisa dai calci di rigore». Fra Torino e Chapecoense è nata infatti da subito un’amicizia particolare, legata proprio al tragico destino che in epoche diverse si è portato via il Grande Torino e la squadra brasiliana. La Chapecoense sarà ospite del club granata e l’incasso del match verrà destinato al club brasiliano come aiuto per la ricostruzione dopo il disastro aereo del 28 novembre 2016 avvenuto nei pressi della città colombiana di Medellín, nel quale hanno perso la vita 71 persone. Il comunicato si chiude con un annuncio importante: «Alla partita saranno presenti anche due dei tre sopravvissuti della squadra, Allan Ruschel e Jakson Follmann, per una grande serata di solidarietà a cui è invitato tutto il popolo granata».