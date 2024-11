Torino, Che Adams a dubbio per il Derby? Le condizioni dello scozzese

Torino, in attesa di conoscere le condizioni di Che Adams dopo l’infortunio patito contro la Fiorentina: a rischio il derby?

Il Torino prepara il derby contro la Juve ed in casa granata tengono banco le condizioni di Che Adams. L’attaccante scozzese ha avuto dei problemi muscolari alla coscia sinistra contro la Fiorentina e per oggi è atteso il comunicato del club sulle sue condizioni.

Anche se sembrano da escludersi lesioni gravi, vista anche la convocazione con la Scozia durante la sosta nazionali, come riportato dall’ANSA, potrebbe non essere a disposizione di Vanoli per la stracittadina contro i bianconeri, anche se il tecnico spera di poterlo portare almeno in panchina.