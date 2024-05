Torino, Conference League in arrivo? Ecco le avversarie, quella big inglese…

Il Torino ambisce alla qualificazione in Conference League, in attesa del verdetto ecco le squadre già qualificate, spaventa una big inglese

La Conference League sarebbe la ciliegina sulla torta. Parola di Ivan Juric, che interpellato dai cronisti ai margini del ko con l’Atalanta ha fotografato così il piccolo-grande sogno del Torino. Già, perchè (fortunatamente) la rocambolesca debacle confezionata dai granata tra le mura del Gewiss Stadium non ha compromesso le possibilità di qualificazione alla terza competizione Uefa. Senza mezzi termini, in caso di vittoria della Fiorentina in finale di Conference domani sera, saranno i piemontesi ad accedere al torneo per la prossima stagione.

Mettiamo dunque per un attimo da parte la scaramanzia e supponiamo quindi che i gigliati escano trionfanti dalla finale con l’Olympiacos. La domanda sorge spontanea: cosa ne sarà del Torino? La risposta però non altrettanto mediata. In prima analisi ricordiamo che per la quarta edizione del campionato europeo il formato sarà diverso rispetto a quelle precedenti. La UEFA Conference League 2024-25 infatti, partorirà una fase di campionato con ben 36 compagini.

La competizione prevede inoltre tre turni preliminari, con conseguenziale playoff il 5 agosto 2024. Solo a quel punto prenderà finalmente il via la fase a gironi (peraltro plasmata da sei giornate da disputare sino a dicembre inoltrato). Da lì in avanti l’architettura è quella classifica, sino ad arrivare alla tanto attesa finale in programma al Wroclaw Stadium di Varsavia il 28 di maggio.

Insomma, tracciare tutte le possibili ed eventuali avversarie del Torino nel torneo è un’impresa decisamente ardua, per non dire impossibile. Considerando inoltre come non tutti i campionati del Vecchio Continente abbiano già formulato i loro verdetti. Quel che è certo però, è che (ad ora) sarebbero già sei le squadre qualificate ufficialmente. Parliamo di: Heidenheim, Basaksehir, Real Betis, Cluj, Lens e la superfavorita Chelsea. E chissà pertanto se vedremo mai il Torino calpestare il manto erboso dello Stamford Bridge. La speranza è viva, tra i piemontesi e la Conference passa (solo) la Fiorentina.