Il Torino elimina il Real dalla Coppa UEFA – 15 aprile 1992 – VIDEO

Il 15 aprile 1992 il Torino di Mondonico si rende protagonista di un’impresa storica eliminando dalla Coppa UEFA il Real Madrid

La semifinale di Coppa UEFA giocata contro i campioni del Real Madrid rappresenta forse il punto più alto raggiunto dal Torino di Emiliano Mondonico. L’allenatore, alla guida dei granata per quattro stagioni all’inizio degli Anni ’90, ha avuto il merito di riportare un titolo nazionale come la Coppa Italia nella bacheca della società piemontese, a secco dagli Anni ’70.

Il match di andata

Con lui, il Torino si scopre squadra solida e ostica per molti avversari, capace nella stagione 1991-92 di raggiungere la finale di Coppa UEFA, persa solo per la regola del gol in trasferta contro l’Ajax di Van Gaal nella doppia finale. I granata arrivano all’appuntamento decisivo dopo aver superato i blancos nel doppio confronto. Nel match di andata, in programma il 31 marzo 1992, il Real a fine ciclo ma ancora ricco di campioni porta a casa solo una vittoria di misura, dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Casagrande ad inizio ripresa.

Il 2-1 dell’andata porta una ventata di ottimismo in casa Toro, che nel match di ritorno del 15 aprile 1992 gioca una delle partite migliori della sua stagione, di quelle destinate a a passare alla storia. Il 2-0 davanti ai 60 mila tifosi presenti al Delle Alpi è rimasto scolpito nella memoria di molti. Il miglior Toro dai tempi dell’ultimo Scudetto contro il Real di Butragueno, Hierro e Hagi, autentici mostri sacri della corazzata spagnola. Ma la formazione granata era una squadra consapevole dei propri mezzi, umile e cattiva, che a fine stagione conquisterà un terzo posto in campionato dietro solo a Juve e Milan. Al 7′ un autogoal di Rocha mette in discesa la gara, poi chiusa definitivamente al 76′ dalla rete di Fusi, che manderà in paradiso un popolo che da tanto, troppo tempo non assisteva ad uno spettacolo del genere.