Torino Frosinone, Mazzitelli: «Ci manca la vittoria in trasferta»

Luca Mazzitelli, centrocampista del Frosinone, ha parlato del pareggio per 0-0 contro il Torino in trasferta

Il centrocampista del Frosinone Luca Mazzitelli ha parlato a DAZN dopo la partita pareggiata contro il Torino a reti bianche.

SENSAZIONE- «Volevamo vincere, ci manca la vittoria in trasferta. Ci teniamo la prestazione, buona contro una squadra forte. Testa alla prossima , vogliamo fare punti»

FASE FINALE – «Sicuramente sì. Dobbiamo fare punti, pensare partita dopo partita e fare tanti punti. Dobbiamo essere più cattivi, ho avuto delle occasioni nel primo tempo e dobbiamo fare meglio«»

AI COMPAGNI – « La strada è giusta, ma non basta. Dobbiamo metterci ancora di più da qui alla fine, per raggiungere l’obiettivo salvezza che per noi sarebbe grandissimo»