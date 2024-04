Torino, col Frosinone è sos centrocampo: Ricci non c’è, il sostituto

Torino Frosinone è il prossimo incontro di Serie A, causa squalifica Samuele Ricci non sarà presente, ecco chi giocherà al suo posto

Samuele Ricci non prenderà parte a Torino-Frosinone. Questo è il primo responso che il derby della Mole ha regalato alla squadra di Ivan Juric. Quando al minuto 45 il centrocampista granata – diffidato – si è visto sventolare in faccia il cartellino giallo (causa proteste) dal signor Maresca. Uno stop, che interrompe l’ottimo momento calcistico che stava attraversando l’ex Empoli, reduce da una quaterna di prestazioni decisamente convincenti, dopo un inizio di stagione alquanto interlocutorio.

Appurata l’assenza del centrocampista in un match così delicato in chiave di speranze europee, la domanda sorge dunque spontanea: chi prenderà il suo posto nello scacchiere titolare? Se la domanda non sarà delle più ardue, lo stesso si può dire della risposta. Tutte le carte in tavola sembrano infatti puntare verso un nome e un cognome ben preciso: Ivan Ilić.

Il serbo è reduce dall’infortunio del legamento collaterale. Che l’ha tenuto fuori dai campi dai primi di marzo sino allo scorso sabato, quando è riapparso nuovamente ai riflettori (ma unicamente per la sua presenza in panchina) in occasione della stracittadina con la Juventus. La noia al ginocchio destro rimediata dal giovane Gineitis e la già citata squalifica a Ricci, garantiranno all’ex Verona una maglia da titolare contro i ciociari. Lui, d’altro canto, non potrà (per non dire non dovrà) fallire l’appuntamento.

Sono circa 16 i milioni di euro ‘sborsati’ dal Torino per riscattare Ilić dopo l’acquisto del club scaligero nel gennaio del ‘23. Le prestazioni – al netto degli infortuni – non hanno fino a questo momento tenuto fede alle aspettative riposte dalla società. Specialmente se confrontate con la cifra prima menzionata: una spesa quasi faraonica per la storia delle casse dei sabaudi.

Contro il Frosinone, il classe 2001 è chiamato a prendere in mano le redini della mediana del Torino e dimostrare, che uno col suo talento, in fondo quei soldi li vale eccome. Che sia il primo tassello di un finale di stagione crescente? La parola passa come sempre al campo. La squadra di Di Francesco è alle porte.