Torino, Gabellini pronto all’esordio? I fan scrivono a Vanoli, chi è il baby bomber del Toro la cui rovesciata ha stupito il web – VIDEO

Tommaso Gabellini stupisce i tifosi del Torino, Vanoli pronto a lanciarlo in Serie A? Chi è il baby bomber dalla rovesciata virale e cosa riserva il futuro

Il Torino ha un problema in attacco. Lo confermano i numeri, i quali potrebbe legittimamente non esser nemmeno scomodati, tanto sono evidenti le carenze che il reparto offensivo della compagine allenata da Paolo Vanoli sta palesando in Serie A. Per i più diffidenti però, ecco cosa dicono i dati: nelle ultime sei partite pensare, i granata hanno messo a referto appena un gol. Arrivato contro il Monza a fine dicembre, per giunta dalla testa di un difensore (Masina).

Una situazione figlia – senz’ombra di dubbio, ma non solo esclusivamente – dell’infortunio di Duvan Zapata e che sta portando proprio mister Vanoli a scartabellare le possibili soluzioni per ovviare alle difficoltà. Esempi? A bizzeffe. L’inserimento a partita in corso del giovane Nije o del compagno Karamoh. Passando per il paggio, sempre nell’arco degli incontri, allo schieramento a tre punte (dalle due iniziali).

Eppure, nella penuria di opportunità offensive e nell’attesa che il mercato di gennaio possa regalare al Torino un bomber nuovo di zecca, una papabile soluzione potrebbe arrivare dalla primavera granata. Di chi parliamo? Semplice: Tommaso Gabellini, attaccante classe 2006 che tanto sta facendo bene con i ragazzi di mister Tufano. Fresco delle 18 candeline spente lo scorso ottobre, la punta centrale ha già messo a referto un assist e sei gol in dodici apparizioni. L’ultimo, da fotogramma figurina Panini contro i coetanei dell’Inter.

Già convocato in prima squadra, Gabellini aspetta ora il momento propizio per compiere il grande salto. Come, quando e sè questo avverrà lo deciderà Vanoli stesso, uno che con i giovani ha maturato una discreta (per usare un eufemismo) esperienza. Nel frattempo il ben più impaziente mondo Torino apprezza le giocate del baby bomber, specialmente la già citata rovesciata con i nerazzurri (lo dimostrano interazioni e commenti dal mondo social in suo favore). E spera – in un momento sportivamente parlando drammatico per il tandem titolare Sanabria-Adams – di vedere un altro frutto del vivaio ‘sboccare’ fra i grandi.

Il video del gesto atletico di Tommaso Gabellini dal profilo Instagram del Torino.