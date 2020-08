Torino, Giampaolo cerca un play: spunta il nome di Badelj

Giampaolo fa il mercato del Torino: l’allenatore granata cerca un play, il nome giusto sembra essere quello di Badelj

Giampaolo non ha dubbi: il suo Torino giocherà con il centrocampo a rombo. Proprio per questo, il tecnico cerca un play da inserire nella rosa. Il primo nome che piace è quello di Torreira, che però ha un costo troppo elevato e un ingaggio fuori portata.

Negli ultimi giorni nella lista di Vagnati c’è un nuovo nome: Milan Badelj. Il centrocampista della Lazio, in prestito alla Fiorentina nell’ultima stagione, piace al Toro, che ha provato a chiederlo in prestito con diritto di riscatto, come spiega Tuttosport. Risposta negativa da parte di Tare, che vorrebbe una cessione a titolo definitivo per 4-5 milioni.