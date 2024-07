Il Torino piomba su Albian Hajdari, ecco chi è il difensore ex Primavera Juve e cosa manca per il suo arrivo in granata

Si accende la finestra delle trattative in casa Torino. Dopo aver salutato Alessandro Buongiorno il club granata è alla ricerca di un nuovo difensore che possa prendere il suo posto e non farne rimpiangere il recente addio in direzione Napoli. Come svelato stamane da Tuttosport, tale profilo potrebbe corrispondere a quello di Albian Hajdari.

Secondo il quotidiano sportivo piemontese, proprio il nome del talento svizzero (ma con origini albanesi-kosovare), sarebbe da giorni carambolato sul taccuino del dt Davide Vagnati. Contatti serrati con il Lugano nella giornata di ieri, le due parti stanno lavorando per trovare il giusto accordo per il trasferimento. Ricordiamo che il classe 2003 è un prodotto della rivale cittadina del club granata: la Juventus, dove vanta una lunga esperienza (seppur costellata di numerosi prestiti) con la Primavera bianconera.