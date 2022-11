Torino, i Mondiali di Calcio occasione per Vlasic. Il motivo

Torino, i Mondiali di Calcio in Qatar possono essere un’occasione importante per Vlasic: svelato il motivo

Come riportato da Tuttosport, i Mondiali di Calcio che partono oggi potranno essere un’importante vetrina per Vlasic.

Il fatasista croato, dopo un’annata no al West Ham, si sta rilanciando con il Torino che spera possa continuare così per far alzare ulteriormente il suo già alto valore. A fine stagione, per riscattarlo, i granata dovranno comunque versare 15 milioni agli inglesi.