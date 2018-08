Torino, Iago Falque: «Mazzarri ci ha dato la scossa per rimontare l’Inter»

L’ala del Torino, Iago Falque, ha parlato ai microfoni di Torino Channel della sfida di ieri contro l’Inter terminata 2-2

In attesa della chiusura del calciomercato nelle altre nazioni, in Italia si tratta ancora per le cessioni di alcuni giocatori. Una delle partenze più interessanti di cui si è parlato molto durante le ultime settimane è quella dell’esterno offensivo del Torino Iago Falque, seguito molto dal Siviglia. Il giocatore spagnolo al termine della sfida contro l’Inter terminata 2-2, ha rilasciato un’intervista Torino Channel affermando che negli spogliatoi il mister Mazzarri ha dato una scossa alla squadra stimolandola dato che le cose non stavano andando per il verso giusto.

Il giocatore, classe 1990, ha poi aggiunto che a suo avviso la squadra ha dato tutto nel secondo tempo riuscendo a rispondere anche tatticamente ai nerazzurri con più aggressività e senza paura. Infine, secondo Iago Falque, la rimonta effettuata dal Torino a San Siro è una reazione importante di squadra. Adesso l’esterno e la squadra sono già a lavoro per cercare di far bene nella prossima sfida contro la Spal.