Torino, il prestito di Damascan in Olanda: l’attaccante verso la doppia cifra

Torino, il prestito di Damascan in Olanda: l’attaccante moldavo classe 1999 va in a caccia della doppia cifra

Una stagione da otto sorrisi. Almeno per ora, in attesa di capire se l’emergenza coronavirus permetterà ai campionati europei di ripartire. Quella, con più luci che ombre, vissuta da Vitalie Damascan in prestito in Olanda.

L’attaccante moldavo classe 1999, di proprietà dei granata, con la maglia del Fortuna Sittard ha già messo a segno 8 reti in 23 partite. Un buon biglietto da visita per provare a meritare un’occasione in un campionato più importante nella prossima annata.