Torino, Ilic allo Zenit? La cifra FOLLE e cosa serve per chiudere 

Il Torino è prossimo a salutare Ivan Ilic in direzione Zenit, ecco la cifra folle, cosa manca per chiudere e cosa sta succedendo nelle ultime ore

La cessione di Ivan Ilic allo Zenit diventa sempre più realtà. Il club granata e quello russo, come anticipato a più riprese da Tuttosport, da giorni stanno dialogando per trovare il giusto accordo economico e così la controparte di San Pietroburgo sta facendo con l’agente del calciatore.

Come confermato dal presidente dello Zenit stesso, vale dire Aleksandar Medvedev, alla testata Sovsport, l’operazione non sarebbe chiusa. Non a caso, lo stesso Ilic ha raggiunto i compagni a Pinzolo nella giornata di ieri, dove il Torino sta completando il proprio ritiro estivo. La speranza per il club russo sarebbe quella di limare al più presto i dettagli con il Torino (e ancor di più) con l’entourage dell’ex Verona. Solo a quel punto Ilic potrà salutare a tutti gli effetti il piemonte per una cifra vicina ai 25 milioni di euro (22 di parte fissa e 3 di bonus).