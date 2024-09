Torino, NOVITA’ importante sugli INFORTUNI di Adams e Linetty: le CONDIZIONI

Le ultime sulle condizioni fisiche di Che Adams e Karol Linetty, calciatori del Torino, dopo gli ultimi infortuni

L’edizione odierna del Corriere di Torino fa il punto sulle condizioni fisiche di Che Adams e Karol Linetty in casa Torino.

IL PUNTO – «L’attaccante scozzese e il centrocampista polacco si erano fermati la scorsa settimana per dei fastidi muscolari e hanno lavorato a parte per alcuni giorni. All’allenamento a porte aperte, sabato scorso all’Olimpico, non erano presenti insieme al resto del gruppo. Ma dal Filadelfia arrivano rassicurazioni: salvo sorprese, entrambi recupereranno per la sfida contro il Lecce in programma domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino».