Torino, Adams salta la Juve? Novità sull’infortunio, l’indizio nazionale e l’esito degli esami…

Il Torino di Paolo Vanoli in ansia per l’infortunio di Che Adams, novità sull’infortunio verso la Juventus, l’indizio dalla Nazionale scozzese e quando arriva l’esito degli esami

Sono ore di apprensione per il Torino di Paolo Vanoli. I granata aspettano con ansia i risultati degli esami ai quali verrà sottoposto Che Adams dopo l’infortunio accusato nella giornata di ieri. L’attaccante scozzese è infatti uscito anzitempo dalla gara contro la Fiorentina (vinta dai viola per 0-1), toccandosi vistosamente la coscia della gamba inseguito ad una conclusione tentata senza troppa fortuna da fuori area. Un infortunio che ha preoccupato e non poco il gruppo granata già orfano di Duvan Zapata e chiamato all’impegno contro la Juventus tra sei giorni.

A tal proposito, salvo colpi di scena gli esiti degli accertamenti per Adams dovrebbero arrivare nel pomeriggio di domani. Ma, in attesa di novità più concrete appunto, una buona notizia arriva dalla Nazionale del centravanti (la Scozia) che stamane ha ufficializzato la convocazione del bomber per le prossime partite in programma a metà novembre. Vanoli attende e proprio in previsione di Juve Torino prepara delle novità…

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME IN CASA TORINO PRIMA DEL DERBY CON LA JUVENTUS