Torino, infortunio Djidji: lesione al menisco, si valuta l’operazione

Djidji non recupera dal problema al menisco. Sarà forse costretto all’operazione. Moretti sarà costretto agli straordinari

Koffi Djidji potrebbe finire anzitempo la sua stagione con il Toro. Il difensore granata ha accusò un dolore in allenamento e gli esami evidenziarono una lesione parziale del menisco.

In un primo momento, il difensore francese classe 1992 aveva optato per una terapia che gli avrebbe evitato un lungo stop. Tuttavia, non sembra aver dato i suoi frutti, l’intervento sembra dunque necessario. Mazzarri potrebbe perdere una pedina importante per il finale di stagione. Moretti sarà costretto agli straordinari.