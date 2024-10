Il Torino perde Aaron Ciammaglichella e Alieu Njie per infortunio, vediamo le condizioni dei due giovani granata, il report ufficiale

Una notizia che non ci voleva per Paolo Vanoli è arrivata come un fulmine a ciel sereno questa mattina. Come riportato dallo stesso Torino tramite un comunicato ufficiale apparso sui portali del club granata, il tecnico di Varese perde Aaron Ciammaglichella e Alieu Njie per infortunio. Parliamo dei due giovanissimi talenti del vivaio della scuderia di Via Viotti, entrambi ‘figli’ della Primavera del Toro.

Iniziando dal primo, il classe 2005 ha accusato un’elongazione dell’adduttore destro. Un infortunio – con tutti gli scongiuri del caso – sicuramente e inconfutabilmente di minor entità rispetto ad una lesione. Impossibile in ogni caso stimare una precisa data per il rientro del centrocampista azzurro. Ricordiamo che Ciammaglichella, seppur nel Torino targato Vanoli non ha fino a questo momento trovato grandi spazi, era entrato in pianta stabile nel giro della Nazionale Under 19. Le sue condizioni verranno dunque valutate giorno per giorno.

Discorso ben più serio e complicato per Alieu Njie. L’esterno svedese è la piacevole sorpresa del 2024 granata, complici le ottime prestazioni fornite dal nativo di Stora Tuna in Coppa Italia contro l’Empoli e in campionato contro la Lazio. Per lui, puntualizza proprio il Torino, è stata riscontrata una lesione di primo grado del muscolo lungo adduttore destro.

Anche in questo caso è difficile approssimare i tempi di recupero, quel che è certo è che sabato Njie non prenderà parte alla gara contro l’Inter (Vanoli stava proprio pensando di ritagliare per lui uno spazio importante in quel di San Siro). Da valutare quindi per la successiva partita contro il Cagliari dopo la sosta per le Nazionali. Vediamo quindi il bollettino medico diffuso dal Torino:

TORINO – «Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Alieu Njie hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Esami anche per Aaron Ciammaglichella: per lui elongazione dell’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno».