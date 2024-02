Torino Juric: «Non ho parlato con nessuno, c’è solo il Toro»

Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, sul futuro nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce

Ivan Juric, nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Lecce, ha parlato ancora una volta del suo futuro, facendo chiarezza sulle voci che lo volevano in contatto con altre squadre. Di seguito le sue parole.

SE HA PARLATO CON ALTRE SQUADRE – «C’è solo il Toro. Questo lavoro porta alla felicità o alla delusione, se non porti la felicità pura allora il nostro lavoro perde fascino. Per portare felicità al Toro, bisogna andare in Europa; se non ci riesco, allora perdi il significato del lavoro. Il mio lavoro è molto emotivo, voglio vedere gente felice e contenta. Qui per essere felici bisogna andare in Europa, è ciò che vogliono i tifosi».

BRILLANTEZZA – «Adesso i calendari sono particolari, giochi ogni sei giorni, poi tre e poi. Non c’è come prima una settimana classica. E’ un periodo molto positivo, senza perdere e facendo punti. A Sassuolo mi è piaciuto tanto, l’unico rammarico è la Salernitana: eravamo partiti bene, poi loro si sono chiusi e dovevamo fare meglio. Nelle altre gare ho sempre visto brillantezza e gioco».

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Più simile al Sassuolo che contro la Salernitana. Il Lecce è costruito bene con il 4-3-3, hanno velocità e gamba. Corvino quando scelte non sbaglia, li sceglie moderni e caratteristiche giuste per il calcio offensivo e di pressing. Vedo una partita così, dovrebbe essere bella come all’andata»