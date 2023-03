Torino, Juric: «Lecce? Una vittoria importante anche se potevamo fare qualcosina in più»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Lecce. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Abbiamo fatto una partita attenta, siamo stati bravi a fare due gol subito e dopo a chiuderci bene. Una vittoria importante anche se potevamo fare qualcosina in più, ma i ragazzi hanno preferito non rischiare nulla. Radonjic? Ci sono giocatori su cui lavori tecnicamente e altri sui quali devi lavorare sull’attenzione e sulla testa. E’ un ragazzo di grande talento; per ora, nella sua vita, non si è espresso bene proprio per questo. Avrà i suoi alti e bassi ma oggi ha fatto due cose fantastiche lavorando bene durante tutta la partita. In questo momento la nostra classifica è fantastica, i giocatori danno il massimo e vediamo dove possiamo arrivare. La Fiorentina, ad esempio, è un caso che stia li sotto. Noi dobbiamo continuare così, chiudere l’anno al meglio e poi penseremo al resto».