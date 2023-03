Torino, Juric: «Non voglio essere accontentato da Cairo»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Lecce: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Cairo mi ha accontentato su tutto? Io non voglio essere accontentato, non mi piace come parola. Io voglio condividere il progetto, pensare che le cose che stiamo facendo le condividiamo e così la società cresce. Penso che noi siamo uno staff molto aziendalista, anche oltre quello che dovremmo essere in certe situazioni. Ci piace condividere le cose, far crescere la società anche a livello economico. Questa è la nostra idea di lavoro. L’accontentare mi sembra che io chiedo una pazzia e mi dicono di sì. No: noi vogliamo condividere, è una cosa completamente diversa».