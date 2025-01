Torino Juve, Cairo ha caricato la squadra: ecco cos’ha detto pre derby al Filadelfia

Torino Juve va in scena domani, Urbano Cairo ieri al Filadelfia ha caricato la squadra, ecco cosa ha detto ai ragazzi di Vanoli pre derby

Torino Juve si avvicina. Domani, alle ore 18 in punto, va in scena il derby della Mole che metterà a confronto i granata di Paolo Vanoli con i bianconeri di Thiago Motta. Proprio in previsione della partita, il patron del Toro Urbano Cairo ha tentato di motivare i propri giocatori recandosi ieri al Filadelfia. L’imprenditore, secondo quanto riportato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, avrebbe voluto ‘caricare’ Nikola Vlasic e compagni a circa 48 ore dall’incontro. Previsto invece in giornata un allenamento a porte aperte sempre a Filadelfia. Così ne parla, in un breve passaggio, la Rosea stamane:

TORINO JUVE CAIRO AL FILADELFIA – «Il presidente del Torino Urbano Cairo ieri era presente all’allenamento della squadra allo Stadio Filadelfia. Il presidente ha salutato il tecnico Paolo Vanoli e i giocatori. Nell’occasione Cairo ha parlato al gruppo, caricandolo in vista del derby. Intanto l’allenamento di stasera sarà a porte aperte: i tifosi potranno accedere al Filadelfia dalle 16.45».

