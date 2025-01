Toro Juve, ecco l'intervista doppia ai giornalisti - VIDEO

Toro Juve alle porte, ecco il derby dei giornalisti, aneddoti e curiosità sulla stracittadina in un’intervista doppia a Lorenzo Bosca e Andrea Bargione

Toro Juve è la partita per antonomasia nel capoluogo piemontese. Due volte all’anno la città di Torino si contende il primato sportivo nei 180 minuti del derby della Mole, la stracittadina che vede coinvolta la sponda granata del Po e quella bianconera. Parliamo di una classica del nostro campionato, un tempo simbolo della rivalità tra la classe proletaria e quella borghese del centro abitato. Oggi sinonimo di due filosofie di gioco (e di vita) diametralmente opposte: la stoica volontà del non arrendersi mai, anche al di là del risultato, contro il vincere quale unica cosa che conta.

Proprio in previsione del derby della Mole Toro Juve, che ricordiamo essere il più longevo incontro tra squadre con sede nella stessa città mai andato in scena, proponiamo un’intervista doppia ai nostri inviati. A rappresentare la Vecchia Signora ci pensa Andrea Bargione (penna di JuventuNews24), sull’angolo granata troviamo invece Lorenzo Bosca (giornalista di CalcioNews24). Dopo aver intervistato i tifosi in occasione del match di andata saranno ora le penne a mettersi dal lato opposto della telecamera. Tra i retroscena, gli aneddoti, l’astio sportivo, i ricordi e la rivalità ecco una fotografia della stracittadina. Il video in previsione del prossimo Toro Juve, l’ultimo emozionante capitolo dei derby in arrivo questo sabato alle ore 18.

