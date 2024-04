Torino Juventus: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Juventus: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Juventus. Il derby della Mole è uno dei più sentiti in campionato. In palio ci sono punti importanti. I granata vogliono restare in corsa per un posto in Europa. I bianconeri invece devono difendere il terzo posto dalle insidie di Bologna e Roma. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Masina, Vojvoda; Rodriguez, Bellanova, Linetty, Ricci; Vlasic, Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sazonov, Tameze, Ilic, Lazaro, Savva, Kabic, Okereke

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, De Sciglio, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Weah, Iling Jr, Yildiz, Kean.

Torino-Juventus, orario e dove vederla

Torino-Juventus gara delle ore 18:00 del sabato, che continuerà la trentaduesima giornata della Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.