Torino Juventus probabili formazioni: le ultime verso il derby

Torino Juventus probabili formazioni, ecco le scelte di Allegri e Juric in vista del derby di domani. Le ultime di formazione

Nella conferenza stampa pre derby, Massimiliano Allegri ha già annunciato due titolari per domani: Szczesny tra i pali e Chiellini in difesa. Il capitano bianconero dovrebbe essere affiancato da de Ligt, con un turno di riposo per Bonucci. L’altro cambio rispetto al Chelsea potrebbe invece essere in attacco: Kean si candida a tornare titolare nel derby.

Le probabili formazioni di Torino Juve:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kean, Chiesa. All. Allegri