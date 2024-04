Torino, ammonito Ricci: era diffidato, quali match salta

Nel croso di Torino-Juventus è stato ammonito Samuele Ricci, ecco cosa cambia per il giocatore verso i prossimi match

Brutte notizie per la sponda granata del Po. Nel corso di Torino-Juventus Samuele Ricci ha rimediato un’ammonizione pesante. Il giocatore ha infatti ricevuto un cartellino giallo proprio al termine del primo tempo, quando l’atmosfera (complici alcuni scontri di gioco) si è fatta incandescente.

L’ex Empoli è stato quindi punito per una serie di proteste rivolte al direttore di gara Maresca e causa ammonizione sarà costretto a saltare il prossimo incontro in programma per la squadra di Juric: in casa contro il Frosinone la prossima settimana.