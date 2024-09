Torino Lazio, super ballottaggio in attacco per Paolo Vanoli, nel frattempo i granata ritrovano due titolari, ecco la probabile formazione per il match

Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica alle 12e30 Torino Lazio prenderà il via tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino. Tanta l’attesa e altrettanta l’emozione per uno dei match di cartello offerti dal palinsesto della sesta giornata di Serie A. Divise da appena quattro punti la compagine granata e quella capitolina – rispettivamente prima e ottava forza del campionato – sono quanto mai determinante a regalare una prestazione di assoluto livello ai propri tifosi.

Lo sa bene Paolo Vanoli, tornato subito al lavoro dopo il ko (il primo della stagione) inanellato in Coppa Italia contro l’Empoli. A tal proposito, il tecnico del Torino è chiamato proprio in queste ore ad un duplice compito. Se da un lato l’ex Venezia sta riuscendo nel tentativo di far ritrovare le energie tecniche-mentali (e allontanare qualche nuvola) ai suoi ragazzi dopo la già citata sconfitta con i toscani, d’altro sarà necessario dispiegare la miglior formazione possibile contro i biancocelesti.

Se a difesa dei pali ci sarà l’inamovibile Milinkovic-Savic, con ogni probabilità al centro della difesa tornerà Saul Coco. Al fianco del nazionale equatoguineano ecco invece Masina e Walukiewicz. Su quest’ultimo pesa però l’ombra di Vojvoda: tornato regolarmente disponibile dopo le noie muscolari accusate con il Lecce, anche se difficilmente vedremo il kosovaro in campo dal primo minuto. Ben stabilite anche le gerarchie del centrocampo a cinque. Partendo da sinistra a destra troviamo: Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic e Borna Sosa.

Panchina quindi per Tameze, che farà compagnia al lungodegente Vlasic: tornato anch’egli (finalmente) a disposizione di Vanoli e il suo Torino a quasi 4 mesi dall’ultima apparizione in campo. L’ultimo nodo nello scacchiere vanolinao resta dunque l’attacco. A giocarsi una maglia da titolare al fianco dell’onnipresente Zapata sono Che Adam e Sanabria, con quest’ultimo (tenuto a riposo con l’Empoli) leggermente in vantaggio sul funambolo sozzese. Da non sottovalutare infine l’emergente Nije, possibile carta a sorpresa da estrarre al momento opportuno per sbaragliare le sorti del prossimo Torino Lazio.

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic: Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Borna Sosa; Zapata, Sanabria (Adams).

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.