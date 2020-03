Torino, l’emergenza coronavirus stoppa anche le amichevoli: annullato il test col Saluzzo oggi al Filadelfia

In attesa di certezze sui prossimi impegni in calendario, il Torino di Longo continua ad allenarsi al Filadelfia. Per ritrovare quello smalto a livello atletico necessario per allontanare la zona calda della classifica.

Un contesto nel quale, al tecnico granata, potrebbe giovare qualche amichevole. Soprattutto in caso di slittamento delle giornate del campionato, che comporterebbe dieci giorni senza match per la squadra. Per questo era inizialmente in programma per questa mattina un test al Filadelfia contro il Saluzzo, formazione dilettantistica di Eccellenza: la sfida è stata però annullata ieri per l’allerta coronavirus, dato che i giocatori ospiti non sono soggetti ai medesimi, rigidi, controlli di quelli granata.