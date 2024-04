Torino, l’eurodeputato Mick Wallace: «Forza Toro, Juve m***a!» – VIDEO

Scene curiose dal parlamento europeo: l’eurodeputato irlandese Mick Wallace, in maglietta granata, parla del derby di Torino – VIDEO

A pochi giorni dal derby di Torino, non poteva non ricomparire Mick Wallace, eccentrico eurodeputato irlandese e feroce tifoso granata. Durante una sessione del parlamento europeo ha preso parola, con la maglietta del Toro addosso per fare gli auguri alla squadra… e non solo!

«Forza Toro, Juve Merda!» e anche a Strasburgo è già clima derby!