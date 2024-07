Lione Torino è alle porte, verdetto importante anche per il tecnico Vanoli e il calciomercato granata, gli scenari per questo calciatore

Una manciata di ore o poco più ci separano da Lione-Torino. Alle ore 20 in punto andrà in scena l’amichevole (la terza stagionale per i granata) in programma tra la compagine transalpina e quella piemontese. A far da cornice alla sfida non sarà però il ‘canonico’ Lyon Stadium (arena deputata ad ospitare gli incontri casalinghi dei francesi), bensì il vicino Stade Pierre Rajon. Cambia lo stadio, ma non le ambizioni di Vanoli insomma, desideroso di raccogliere quanti più segnali incoraggianti dalla prestazione dei propri calciatori.

Lo sa bene Emirhan İlkhan che (salvo colpi di scena) prenderà parte alla mini-tournée in Francia organizzata dal Torino (i granata affronteranno anche il Metz). Il centrocampista a dire il vero si trova in una fase alquanto interlocutoria della sua carriera. Arrivato all’ombra della Mole nell’agosto del 2022 dal Besiktas, portava con sé la nomea – proclamata a gran voce alle porte di Istanbul – di essere uno tra i talenti più pregevoli del calcio turco. Eppure, all’impatto col calcio italiano il classe 2004 non ha reso come sperato.

Con Juric trova poco spazio, commette un errore (ammissibile, considerando l’età) che porta al ko in extremis con l’Inter, viene dunque ceduto in prestito alla Sampdoria. Anche in blucerchiato İlkhan non trova però la continuità tanto anelata. Stesso discorso per la successiva esperienza – sempre in prestito – al Basaksehir, prima di fare nuovamente capolino a Torino. Ed è così che alle porte dell’estate il numero 14 è stato tra i primi a presentarsi al raduno dell’8 agosto sotto lo sguardo vigile del neo tecnico-Vanoli.

Se avrà convinto il mister di Varese? Troppo presto per dirlo. Dal punto di vista fisico la trasformazione muscolare è evidente, complici alcune noie muscolari però, anche questa volta la costanza negli allenamenti è venuta a meno. Se nel test con la Virtus Verona non è nemmeno sceso in campo, con la Cremonese la prova confezionata è risultata incolore. Insomma, la parte conclusiva della preparazione estiva del Torino per İlkhan ha tutte le sembianze di un ultimatum. Tra la cessione, l’ennesimo prestito di calciomercato o la permanenza il filo è sottile. Il tempo a disposizione scarseggia, tre settimane per convincere Vanoli.