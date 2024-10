Il Torino ricorda Gigi Meroni, dettagli e comunicato ufficiale da parte del club per la commemorazione della scomparsa della farfalla granata

«Era il simbolo di estri bizzarri e libertà sociali in un paese di quasi tutti conformisti sornioni». Così lo storico giornalista e scrittore Gianni Brera definì Gigi Meroni, uno dei personaggi più iconici e rappresentativi della storia del Torino. Nato a Como il 24 febbraio del lontano 1943, Meroni è tutt’oggi considerato uno dei talenti più puri e genuini che il calcio italiano abbia mai dato alla luce. Ma anche una personalità eclettica, unica, senz’ombra di dubbio all’avanguardia coi tempi (dentro e fuori dal campo da calcio).

Un passato nelle giovanili della Libertas San Bartolomeo, prima dell’esordio nei grandi palcoscenici proprio con il Como. Segue il passaggio al Genoa e infine, naturalmente, l’approdo al Torino. La farfalla granata, soprannome affibbiatogli proprio dai tifosi sabaudi, permane in Piemonte dal 1964 al 1967. All’ombra della Mole diventa ben presto una figura di spicco per i tifosi del Toro (e non soltanto). Questo, prima del tragico incidente che come noto mise prematuramente fine alla sua vita il 15 ottobre di 57 anni or sono.

Domani, come accade puntualmente ogni 15 ottobre, il Torino ricorderà la storia, le imprese e la memoria di Gigi Meroni. Una rappresentanza del club di Via Giovanni Battista Viotti 9 – seguita da partenti e (con ogni probabilità anche da alcuni ex compagni del calciatore) si recherà presso il cippo eretto in suo onore in Corso Re Umberto. Per ulteriori dettagli, segue qui il comunicato apparso stamane direttamente sul portale ufficiale del Torino, con relativa immagine.

COMUNICATO TORINO PER GIGI MERONI – «Domani, martedì 15 ottobre alle ore 15, presso il cippo dedicato a Gigi Meroni, in corso Re Umberto a Torino, cerimonia di ricordo e di preghiera in memoria della Farfalla Granata, a 57 anni dalla sua drammatica scomparsa».