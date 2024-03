Torino Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Monza: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Monza. Una porta per l’Europa per le due squadre. Ultimo treno con chi vince che può ancora sperare in un posto al sole. Da un lato il maestro, Ivan Juric, e dall’altra l’allievo, Raffaele Palladino. Parole al miele tra i due in conferenza alla vigilia, ma sul campo saranno ‘nemici’ per 90′ prima di abbracciarsi al termine dell’incontro. Un match interessante da seguire in questo sabato pre Pasquale. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Okereke. All. Ivan Juric

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Mota; Djuric. All. Raffaele Palladino

Torino-Monza: orario e dove vederla

Torino-Monza gara delle ore 15:00 del sabato, che proseguirà la trentesima giornata della Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. All’Olimpico verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.