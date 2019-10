Torino, Moretti torna in campo per un’amichevole di beneficenza – FOTO

Emiliano Moretti torna in campo in un’amichevole che rappresentanti del Torino e Ugi giocheranno contro la Nazionale di Clownterapia

Qualche mese dopo il ritiro, torna in campo Emiliano Moretti. Il dirigente del Torino sarà sul rettangolo verde per giocare un’amichevole di beneficenza che si disputerà sabato 12 ottobre alle ore 18.00 in corso Appio Claudio nella città sabauda.

Come ha comunicato la società granata, alcuni rappresentati del Toro giocheranno, insieme all’Ugi, una gara contro la Nazionale calcio clownterapia. In campo ci saranno anche il responsabile del settore giovanile granata Fabbrini, il responsabile della scuola calcio Benedetti e quello dello scouting attività di base, Morra. I fondi verranno devoluti a Ugi, l’Unione dei Genitori italiani contro il tumore dei bambini.