Torino Napoli: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 14ª giornata di Serie A Torino Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il Napoli per non smettere di sognare e allungare in classifica in attesa dei risultati di Inter, Lazio e Fiorentina. Il Torino per chiudere definitivamente i conti con la trafila – sportivamente parlando – spaventosa di risultati negativi. Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena il big match offerto dal palinsetso valido per la 14ª giornata di Serie A. Vediamo dunque Torino Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.

TORINO NAPOLI LIVE 0-1:

🔴1′ – Iniziata Torino Napoli

4′ – Atmosfera decisamente particolare al Grande Torino. Se da un lato i fan granata portano avanti senza soluzione di continuità d’alltro sono tantissimi i fan campani presenti nell’impianto

5′ – OCCASIONE TORO: prima occasionissima per i granata, lancio lungo di Gineitis a servire Adams che tutto solo – dopo essere sfuggito all’ex Buongiorno – non riesce a concludere in porta e colpisce alto di testa

11′ – Avvio lento: poche occasioni da rete in questi primi giri d’orologio, le due compagini in campo sembrano studiarsi e non affondano il colpo

16′ – OCCASIONE NAPOLI: pasticcio della difesa dei padroni di casa che rischia di combinare un disastro in disimpegno. Ne approfitta il solito Kvataskhelia che recupera palla calcia dai 20 metri ma non trova lo specchio della porta

23′ – OCCASIONE NAPOLI: ora è la squadra di Antonio Conte a fare la partita. L’opportunità per siglare il vantaggio questa volta capita sulla testa di Kvataskhelia che dal limite dell’area piccola spizza bene ed incontra la pronta risposta di Milinkovic

⚽ 26′ – GOL DEL NAPOLI: Scott McTominay porta avanti del Napoli. Azione travolgente di Kvataskhelia (guarda a caso), l’esterno punta in area e serve il compagno che tutto solo non può che infilare la palla in rete con un colpo preciso ma fulmineo. Rete che arriva dopo un’ultima frazione di gioco in netto favore degli ospiti

37’ – OCCASIONE TORINO: ma cosa ha sbagliato Coco? Clamoroso errore del difensore granata che agguanta la palla ben allungata da Adams in area ma al momento di calciare (ad appena due passi dalla porta) scivola rocambolescamente e non conferisce forza alla sfera

38′ – Linetty salva tutto! Contropiede Napoli, Lukaku porta avanti il pallone e serve Politano. Il partenopeo salta Masina, crossa in mezzo e…incontra il (quasi) miracoloso salvataggio di Linetty che rientrava a tutta velocità

42′ – Torna a crescere il Toro: dopo gli ultimi 20 minuti in apena ora i ragazzi di Vanoli sembrano aver ritrovato le giuste misure!

45′ – 1′ di recupero

45′ – Fine primo tempo: Torino Napoli 0-1

TORINO NAPOLI LIVE 0-1

Le formazioni ufficiali di Torino Napoli:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia. All. Conte