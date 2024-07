Il Torino è alla ricerca di un nuovo capitano, salgono le quotazioni per Samuele Ricci, ecco il retroscena con un tifoso al Filadelfia

Chi sarà il prossimo capitano del Torino? Se lo chiedono i tifosi di fede granata, senza soluzione di continuità, da quasi una settimana intera. Più precisamente – se lo domanda in toto il tifo Toro – da giovedì 11 luglio 2024, vale a dire da quando il passaggio di Alessandro Buongiorno al Napoli è stato a tutti gli effetti ufficializzato. Già, perché con il suo trasferimento in Campania il classe ‘99 ha lasciato la ‘canonica’ fascia del club piemontese orfana di un proprietario. La stessa fascia, che il difensore aveva ereditato qualche giorno prima dal precedente detentore Ricardo Rodriguez (svincolato in estate dalla società).

Quel che è certo è che a stretto giro le ‘elezioni’ per eleggere il nuovo capitano volgeranno al termine. Così, tra i numerosi candidati (il dibattito nel mondo social a tinte granata è accesissimo) scopriremo chi si aggiudicherà il vessillo un tempo brandito da Valentino Mazzola. A tal proposito, il grande favorito per il verdetto finale pare senz’ombra di dubbio Vania Milinkovic Savic.

Il portiere serbo è il tesserato del Torino ad aver maturato una maggior mole di esperienza – sia in termini di match giocati che di stagioni disputate – all’ombra della Mole. Il numero 23 ha inoltre già ricoperto tale ruolo in più di un’occasione, nello specifico quando sia capitan Rodriguez che il vice Buongiorno appunto,si trovano fermi ai box causa infortunio.

Attenzione però, perché quella di Milinkovic potrebbe non essere l’unica voce in capitolo. Nel corso dell’ultimo (e fin qui primo) allenamento stagionale a porte aperte organizzato dal Torino, una risposta chiara al quesito è giunta direttamente dal pubblico presente allo Stadio Filadelfia. Come raccolto da CalcioNews24, all’uscita dal proprio centro sportivo uno degli uomini di Paolo Vanoli ad aver raccolto maggior sostegno da parte dei fan è stato nientemeno che Samuele Ricci.

Tra un selfie e un autografo il centrocampista, che ricordiamo aver decurtato qualche giornata della propria pausa estiva per farsi trovare sin da subito pronto, è stato pungolato proprio sull’argomento. «Sarai tu il nuovo capitano?» ha domandato un fan all’ex Empoli. «Ti vogliamo capitano» ha aggiunto un altro. Con fare benevolmente divertito lo stesso Ricci ha allora ricambiato: «Non decido io…», prima di trincerarsi dietro un secondo sorriso. A prescindere, l’attesa dei fan sabaudi non durerà ancora a lungo. Già il prossimo sabato, in occasione dell’amichevole con la Virtus Verona, potranno godere di un primo responso. Sarà proprio Ricci a scendere in campo con la fascia sul braccio?