Torino, Ricci: «Oggi prova convincente, ci serviva»

Le parole di Ricci dopo la vittoria del Torino con il Monza: «Serviva per mettere minuti, abbiamo dimostrato di esserci per gioco e intensità»

Samuele Ricci ha parlato a Torino Channel dopo la vittoria dei granata sul Monza in amichevole. Di seguito le sue parole.

VITTORIA CON IL MONZA – «Oggi prova convincente. Serviva per prepararci per il Verona, si è visto che siamo pronti».

FORMA – «Sto bene, anche se sono rientrato da poco. Fisicamente sto bene, non sono stato fermo per molto: adesso mi spetta questa settimana per allenarmi bene e poi ci sarà il campionato».

PAUSA – «Può essere utile per prepararsi al meglio all’inizio del campionato, ma è stato strano: non capita tutti gli anni, ma dobbiamo farci trovare pronti».

RIPRESA – «Serviva per mettere minuti, abbiamo dimostrato di esserci per gioco e intensità. Molto bene oggi».

STAGIONE – «Sono contento di essere al Toro, è un bilancio più che positivo: ho trovato minuti, ho giocato tanto e sono andato bene. Sto crescendo con la squadra e con il mister».

NAZIONALE – «Passa attraverso il campo: se facciamo bene, ci sarà anche quella. Ma pensiamo al campionato».