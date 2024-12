Torino, scambio Ricci con Simeone col Napoli? Ecco cosa succede

Il calciomercato Torino passa dal futuro di Samuele Ricci, ecco cosa succede, le ultime sull’ipotesi scambio con il Napoli per Simeone

Il Torino guarda al calciomercato di gennaio e – come riportato questa mattina da Tuttosport – l’obiettivo principale del club granata sembrerebbe Giovanni Simone. De Laurentiis, spiega il quotidiano piemontese, è disposto a cederlo e d’altro lato il giocatore sarebbe ben contento di andare in una squadra che lo schieri con continuità. A dire il vero il numero uno del Napoli – continua il giornale- avrebbe praticamente fatto la propria richiesta: 15 milioni. E in più ha aggiunto un nuovo desiderio: avere un’opzione su Ricci nel caso, a giugno, il Toro decida di venderlo.

Al contrario, se invece lo stesso Ricci (in passato accostato anche a Milan ed Inter) alla fine dovesse restare granata nella prossima sessione estiva di mercato, cadrà questa opzione. In ogni caso, è presto per dire come finirà la possibile trattative, con anche Petagna del Monza defilato sullo sfondo. Quel che è certo è che Cairo e Vagnati sembrano a tutti gli effetti pronti a regalare l’attaccante che serve a Vanoli, rimasto orfano com’è noto del suo primo bomber e capitano Duvan Zapata.