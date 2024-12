Genoa Torino, invasione tifosi al Marassi: 1500 biglietti...

Genoa Torino è alle porte, sorprende così il dato sul pubblico dai biglietti venduti al Marassi, ecco l’invasione nel settore ospiti per il match di Serie A

Genoa Torino si avvicina. Due giorni, una manciata d’ore o poco più ci separano da quella che potremmo a tutti gli effetti considerare quale una delle partite più attese e cruciali offerte dal palinsesto della quindicesima giornata di Serie A. Sia chiaro, all’appuntamento tra le mura dello Stadio Marassi non si affronteranno – naturalmente – due squadre in lotta per le posizioni più nobili della classifica o con qualsivoglia velleità di sogni europei. Eppure, così i liguri come i piemontesi sono alla disperata ricerca di punti. Per allontanare il più possibile la zona ‘calda’ della classifica certo, e ritrovare l’opportuna serenità dopo i rispettivi momenti, sportivamente parlando, complicati.

Lo sanno bene i tifosi di ambo le squadre, a giudicare dai primi dati sui biglietti venduti per l’incontro. Salvo colpi di scena Genoa Torino prenderà il via – ricordiamo, sabato sette dicembre alle 15 – attorniato da una cornice di pubblico simil a quella grandi occasioni. Sono infatti quasi esauriti i seggiolini a disposizione sulle tribune del Marassi. Già sold-out le due curve (o per meglio dire gradinate), disponibilità limitata invece per quanto concerne tribuna e distinti. Insomma, con una cinquantina d’ore ancora a disposizione per strappare gli ultimi tagliandi sembra che gli spettatori presenti potranno sfondare il numero delle 32 mila unità.

Genoa Torino, a tal proposito, vedrà anche una massiccia partecipazione di supporters granata. Circa 1500 fan del club piemontese partiranno alla volta del capoluogo ligure in treno così come in macchina. Altre agli onnipresenti gruppi del ‘tifo organizzato’ della Curva Maratona numerosi club si sono prodigati per organizzare la trasferta nell’impianto sportivo del Grifone. Una testimonianza che pare una precisa risposta all’appello di mister Vanoli, il quale aveva a sua volta incoraggiato i propri sostenitori a supportare la squadra anche (e soprattutto) nelle avversità che sta affrontando.

In ultima analisi, non dimentichiamo come ultras rossoblù e sabaudi siano congiunti da uno storico gemellaggio. Un’amicizia – tra le più iconiche e durature in Serie A – tornata a vita dopo i fatti del 2009 (impossibili da ripercorrere in poche righe). Una componente che potrebbe aver giocato un ruolo più che importante nella già citata vendita dei biglietti. Insomma, se il palcoscenico (e che palcoscenico) per Genoa Torino è pronto, ora mancano sol più gli attori principali ad andare in scena. Vieira e Vanoli saranno protagonisti all’altezza dell’ambientazione?