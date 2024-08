Torino, novità Schuurs: ecco quando torna davvero, e lui parla così

Perr Schuurs punta al recupero dall’infortunio, ha questa data nel mirino dopo la seconda operazione, nel frattempo sui social parla così

Sospiro di sollievo per Perr Schuurs. Non che la notizia della seconda (e riuscita) operazione sia un qualcosa di positivo certo, ma per la prima volta – a quasi un anno dall’infortunio – il centrale del Torino (perlomeno) potrà godere di una road map dettagliata e sicura per il rientro in campo.

Era il 21 ottobre del 2023 e dopo 51 giri di orologio della sfida tra i piemontesi e l’Inter l’ex Ajax usciva in barella (e in lacrime) accusando un forte dolore al ginocchio. La diagnosi è delle peggiori: lesione al legamento crociato anteriore e il prospetto di un lungo stop. Da lì segue l’intervento e il conseguenziale periodo di riabilitazione, trascorso a metà tra Torino e Amsterdam. Eppure, qualcosa va storto: i giorni di ritardo si fanno settimane e le settimane mesi, ma di Schuurs in campo nemmeno l’ombra.

Questo, fino alla giornata di mercoledì 31 luglio 2024, quando il classe ‘99 si è recato a Londra per un consulto con uno specialista. L’obiettivo? Far luce sulla prolungata (e inefficace) fase di riabilitazione. La conseguenza? Un secondo (e risolutivo) intervento. Attenzione, Schuurs non è stato sottoposto ad una nuova operazione di ricostruzione del crociato, cosa per altro perfettamente riuscita al primo colpo. Bensì, ad una – per quanto incisiva – azione di ‘mera’ pulizia del ginocchio.

Impossibile ad oggi stimare una data effettiva per il rientro in campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, già tra un mese l’olandese volante potrà tornare a correre, mentre la speranza è di rivederlo calpestare il manto verde del Grande Torino a ottobre dopo la sosta. In attesa che i verdetti ufficiosi lascino spazio a quelli ufficiali, lo stesso Schuurs ha scelto – per la primissima volta negli ultimi mesi – di intervenire in merito sui propri social. «Rimaniamo positivi, non molliamo mai» si legge nella sua ultima storia Instagram.

Centinaia di interazioni e altrettanti like raccolti dalla foto: l’affetto dei tifosi del Toro per il numero 3 non è mai venuto a meno. Così come la sua voglia (malgrado gli intoppi e gli ostacoli lungo il cammino) di tornare in campo il prima possibile.