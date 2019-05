Il Torino può ancora puntare all’Europa, ma passerà da un tribunale: cosa può dire il verdetto sul Milan

La stagione del Torino si è chiusa con un turno di anticipo: fuori dal sesto posto e quindi dall’ultimo utile per l’Europa. Proprio come accadde nella stagione 2013/2014 con il Parma, le speranze del Toro sono da riporre in tribunale.

La guerra tra Milan e Uefa continua: i rossoneri sono stati deferiti per non essere riusciti a “rispettare il pareggio di bilancio” nell’ultimo triennio. Una formalità che il Milan si aspettava, ma che si aggiunge a quello del triennio 2015-2017. Si attende quindi il verdetto sulla prossima stagione: non è inimmaginabile lo scenario dell’esclusione. Inoltre, i rossoneri in caso di qualificazione alla sola Europa League potrebbero decidere di percorrere la strada dell’esclusione, anziché patteggiare con sanzioni economiche.