Torino, contro lo Spezia per spezzare un doppio tabù

Il Torino non vince in casa dalla sfida contro la Fiorentina e arriva lo Spezia, squadra contro cui non ha mai vinto tra le mura amiche

Oggi Torino Spezia aprirà la 34^ giornata della Serie A. Per le due squadra è un’occasione importante: i granata per sfatare un tabù e gli aquilotti per raggiungere la salvezza quanto prima.

Il Torino ha un doppio tabù da sfatare: il primo è che non vince in casa dalla sfida contro la Fiorentina (4-0 quel giorno), il secondo è che contro lo Spezia all’Olimpico ha raccolto due sconfitte e un pareggio. Juric prova a sconfiggere anche la scaramanzia. Lo scrive La Stampa.