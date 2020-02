Torino, squadra in campo al Filadelfia dopo il rinvio della sfida al Parma

Torino, squadra in campo al Filadelfia per un allenamento dopo la notizia del rinvio della sfida contro il Parma

Torino in campo nel pomeriggio. Non al Grande Torino, ovviamente, in seguito al rinvio della gara contro il Parma a causa dell’emergenza coronavirus. Bensì al Filadelfia.

Il tecnico Longo, infatti, ha optato una partitella di allenamento a ranghi misti per Belotti e compagni dopo lo stop alla gara di Serie A. Granata che torneranno in campo domani mattina per preparare, a questo punto, la trasferta di sabato in casa del Napoli.