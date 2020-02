Torino, squalifica Izzo: ballottaggio tra Bremer e Djidji per sfidare il Milan

Torino, squalifica Izzo contro il Milan: ballottaggio tra Bremer e Djidji per completare la difesa a tre di Longo

La lunga marcia d’avvicinamento al monday night contro il Milan, in casa Torino, porta con sé un ballottaggio in difesa. Dove, a San Siro, andrà sostituito Izzo, assente per squalifica dopo il rosso rimediato contro la Samp.

Con Nkoulou punto di riferimento al centro e Lyanco confermato sulla sinistra, allora, andranno chiarite le gerarchie nella testa di Longo per la posizione di centro-destra. A contendersi una maglia da titolare, dunque, saranno Bremer e Djidji.