Torino-Sudtirol highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per il quarto turno della Coppa Italia 2018/2019

Torino-Sudtirol è l’ultima gara in programma del quarto turno della fase eliminatoria della Coppa Italia 2018/2019. Tra le due compagini in campo c’è un’enorme disparità dato che i granata si ritrovano al sesto posto della classifica della massima serie A e i biancorossi al 9° del girone B della Serie C. Sulla carta una partita agevole per la formazione di Mazzarri che può scendere in campo con un ampio turnover per far riposare i titolari in vista dell’importante match di campionato in trasferta contro il Milan. La vincente del turno si ritroverà agli ottavi in gara secca contro la Fiorentina.

Il direttore di gara designato per il match dello stadio Olimpico Grande Torino è Daniele Minelli della sezione di Varese. Gli assistenti arbitrali sono Soricaro e Cangiano. Ecco gli highlights di Torino-Sudtirol:

24′ TORINO-SUDTIROL 1-0, GOL DI SORIANO: Zaza difende palla in area e scarica all’indietro per Soriano, che calcia bene dal limite e trova la deviazione decisiva di Casale, con la traiettoria della palla che sorprende Offredi e si insacca alle sue spalle.