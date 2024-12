Torino, il club di Cairo perde valore: ecco la perdita e quanto vale la rosa attuale, sul calciomercato ora…

Il Torino di Urbano Cairo perde valore, ecco com’è cambiata la rosa granata negli ultimi mesi, chi sale e chi scende tra i big, sul calciomercato ora…

Il Torino di Urbano Cairo continua a perdere valore. A confermarlo ci pensano i dati, anche se – visto il recente andamento della formazione granata in campionato e l’ultima campagna acquisti confezionata dalla società di Via Viotti – a dire il vero, non c’erano troppi dubbi a riguardo. Ma nello specifico, di cosa parliamo? Cosa ci dicono questi numeri? Ve lo sveliamo subito. Di recente Transfermarkt, portale leader nella valutazione di rose calcistiche, società e giocatori, ha aggiornato i valori di tutte le compagini di Serie A e dei relativi tesserati.

Bene, come anticipato e facilmente intuibile in casa Torino i risultati non sono dei più felici. Il valore dell’intera rosa del Toro – secondo la valutazione della stessa nel mese di dicembre – è pari a 165 milioni. Un parziale che posizionerebbe i granata al decimo posto di questa ipotetica classifica di Serie A, giusto un gradino al di sotto della Lazio (272 milioni) e al di sopra del Genoa (145 milioni).

Nello specifico, se paragonati con i risultati di sei mesi or sono (vale a dire quelli relativi a giugno del 2024) il Torino avrebbe perso ben l’11% del proprio valore. Alla base di tale statistica troviamo naturalmente gli addii nell’arco della passata estate di giocatori del calibro di Buongiorno e Bellanova. Pesa però anche la svalutazione progressiva di alcuni effettivi dell’arsenale in possesso di Paolo Vanoli. Da Schuurs (il cui cartellino, causa la lungodegenza, è pressoché dimezzato) e Duvan Zapata (per il medesimo motivo dell’olandese), o anche Sanabria e Vlasic: entrambi reduci da un inizio di stagione poco entusiasmante.

Quel che è certo, è che i numeri raccontano molto, ma non tutto. Basti pensare all’Atalanta: attuale prima della classe, eppure ‘solo’ quarta in questa graduatoria (con un distacco più che notevole per altro rispetto a Inter, Juve e Milan). In casa Torino, la speranza è che il calciomercato invernale possa regalare almeno due o tre pedine di livello, capaci di incrementare il valore della rosa certo, ma soprattutto aiutare Vanoli e i suoi a uscire dal momento sportivamente difficile attraversato negli ultimi mesi. Come dichiarato di recente a gran voce dal patron Cairo la volontà di far bene nel campo delle trattative non manca, ora serve mantenere fede alle promesse date. Tra una settimana inizia il mercato.

