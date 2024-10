Torino, Cairo parla alla squadra: cos’ha detto il presidente

Urbano Cairo ha incontrato ieri la squadra al Filadelfia: ecco cosa ha detto ai suoi e a Vanoli il presidente del Torino

Giornata al Filadelfia per Urbano Cairo, che ieri ha incontrato la squadra al centro di allenamento del Torino e che ne ha approfittato per fare un discorso a giocatori e staff tecnico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente granata ha chiamato la squadra a rimanere tranquilla, serena e concentrata, lo stesso concetto ribadito al tecnico Vanoli. Infine ha fatto i complimenti a Linetty, nuovo capitano il cui comportamento con la fascia al braccio ha colpito favorevolmente tutti.

Dopo un ottimo avvio di stagione il Toro si è impantanato con le tre sconfitte consecutive con Lazio, Inter e Cagliari, tutte finite per 3-2 e in più perdendo per strada Zapata per un brutto infortunio.