Torino, da Adams a Ilic: Vagnati svela tutto! e sul capitano…

Il dt del Torino Davide Vagnati sale in cattedra e dirige il calciomercato, da Adams a Ilic e tanto altro, le parole dell’ex Spal

Si prospettano ore impegnative, le prossime in arrivo, per il calciomercato del Torino. Intervenuto in conferenza stampa in quel di Pinzolo (sede del ritiro granata) il DT dei piemontesi Davide Vagnati ha tratteggiato lo stato di salute delle trattative intavolate nella sessione estiva. Da Adams, a uno sguardo di più ampio respiro sugli obiettivi sabaudi. Passando per le speranze in classifica e le richieste del neo-tecnico Vanoli. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da TMW.

OBBIETTIVI ADAMS E HAJDARI – Non mi piace parlare di nomi perché purtroppo nel calcio ogni secondo può cambiare tutto: ogni cosa si può alterare o stravolgere. Ho detto quelle che sono le posizioni nelle quali dovremo intervenire. E in base a quelle che saranno le possibilità del mercato cercheremo di fare le cose migliori possibili.

COSA HA CHIESTO VANOLI – Ci ha parlato di ruoli, ma non è che ci abbia chiesto. Siamo totalmente in simbiosi che sappiamo quello che dobbiamo fare e quindi stiamo andando dritti cercando di fare le cose al meglio possibile per quelle che sono le qualità tecniche, morali e di età. Quindi ci sono tante cose che dobbiamo valutare e il mister insieme a noi è indirizzato su quelli che sono poi i ruoli che dicevo prima.

Non ci sono dei nomi particolari e comunque siamo alla ricerca di giocatori per più ruoli. Abbiamo ovviamente una lista, ma non ce n’è uno che devi prendere per forza. Si cerca di prendere sicuramente i migliori che abbiamo nella lista delle priorità e cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile

TARGET CLASSIFICA – Secondo me, sarebbe veramente una cosa sbagliatissima parlare di obiettivi prima ancora di aver fatto la squadra. Adesso dobbiamo cercare di fare la miglior squadra possibile e cercare di avere, diciamo, un presupposto su quello che potremmo fare. Adesso siamo ancora molto indietro per quanto riguarda … cioè indietro …. ci mancano ancora dei giocatori quindi in base ai nuovi giocatori che verranno poi saremo sicuramente più forti e potremmo dare una risposta.

NUOVO CAPITANO – Ne abbiamo parlato con il mister di questa cosa e giustamente si è preso qualche tempo per decidere, non so se sarà a fine ritiro o a fine tournée in Francia, ma è una cosa che sicuramente stiamo risolvendo.