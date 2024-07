Da Zapata a Masina, i calciatori del Torino arrivano al Filadelfia per il pre-raduno, ecco cos’è successo ed il report dell’allenamento odierno, video esclusivo

Prosegue senza soluzione di continuità il pre-ritiro del Torino. Anche quest’oggi il gruppo granata ha attraversato di prima mattina i cancelli dello Stadio Filadelfia, per proseguire la preparazione estiva inaugurata nella giornata di ieri. Il primo ad arrivare è stato mister Paolo Vanoli, il neo-tecnico dei piemontesi a cui spetta l’arduo compito di raccogliere il testimone lasciato dal predecessore Juric. Seguono, intorno alle 9, i calciatori in toto. Da Zapata a Sanabria, passando per Linetty, Vlasic, Ilkan e ancora Karamoh, Masina e mano a mano tutti gli altri (eccezion fatta per i big reduci dall’impegno Europeo con le Nizionali).

Pochi, appena una manciata, i fortunati tifosi ad attenderli all’ingresso, alla ricerca di un selfie o di un autografo che non viene mai negato. Risponde presente anche il lungodegente Per Schuurs, determinato a proseguire il percorso di riabilitazione figlio dell’infortunio al crociato accusato lo scorso ottobre. Per il resto della compagnia il programma è altrettanto chiaro: seduta mattutina in palestra, proseguo dell’allenamento in campo. Il tutto sotto l’occhio vigile dello stesso Vanoli.

A tal proposito, i collaboratori dell’ex Venezia qui al Fila sono stati avvistati già alle 8 in punto, ma questo non ci stupisce. Il mister di Varese, si sà, è un perfezionista ed evidentemente la cura dei dettagli è il primo piccolo-grande tassello da inanellare per costruire una stagione (se lo augurano i supporters) di grandi prospettive.

Insomma, i cancelli del Filadelfia si chiudono intorno alle 10 e con essi il via vai di taxi e Suv che ha accompagnato i granata (puntualmente ripresi dalle telecamere di CalcioNews24). Il nostro racconto per forze maggiori termina qui, in attesa – lo chiedono a gran voce i fan su tutte le piattaforme social del mondo Toro – di un allenamento che consenta l’ingresso a tifosi e giornalisti. Quel che è certo è che domani mattina Vanoli e i suoi si ritroveranno nuovamente qui e così faranno per il resto della settimana fino a martedì 16. In attesa dei nuovi innesti, in casa Torino si suda e si lavora. E chissà che i pesanti sforzi di oggi serviranno a rendere più leggeri i successi del domani.