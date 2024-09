Paolo Vanoli prepara Hellas Verona Torino tra le mura del Filadelfia, possibile nuovo modulo per il match di Serie A, retroscena con Vagnati…

Calano le temperature atmosferiche in quel di Torino, ma non altrettanto possiamo dire per l’intensità degli allenamenti ai quali Paolo Vanoli sta sottoponendo i propri giocatori in questi giorni. Smaltita la delusione per il pareggio a reti bianche con il Lecce, per il tecnico granata è già tempo di preparare una nuova sfida. Venerdì 20 settembre alle 20e45 il suo Toro sarà ospite dell’Hellas Verona, nel match valido per la quinta giornata di Serie A.

Volente o nolente, in previsione del gara del Bentegodi Vanoli sarà costretto a fare i conti con l’infermeria. I risultati delle ecografie effettuati su Vojvoda e Coco (usciti claudicanti dalla sfida con i pugliesi) hanno scongiurato lesioni certo, ma entrambi i big non saranno presenti nella trasferta in terra veneta. Per questo, salvo colpi di scena, contro il Verona la difesa del Torino sarà costretta ad importanti correttivi.

Come dispiegare quindi le proprie pedine sul rettangolo verde? Questa, potrebbe essere – immaginiamo – la principale preoccupazione nei pensieri e nella mente di Vanoli. La naturale sostituzione dei due infortunati prevederebbe (il condizionale è d’obbligo) Walukiewicz al posto del kosovaro sul fronte destro, con lo stacanovista Masina sul lato sinistro e l’ultimo arrivato Maripan al centro. Eppure, sarebbe pericolosamente imprudente escludere l’ipotesi di un cambio modulo. Con una difesa a 4, sagomata con – da sinistra a destra – Lazaro (o Tameze), Walukiewicz, Maripan e Borna Sosa. Obbligando però Masina alla panchina.

Ipotesi, idee, dubbi, che con ogni probabilità verranno sciolti dallo stesso Vanoli solo a poche ore da Hellas Verona Torino. Nel frattempo al Filadelfia – dove l’ex Inter e Venezia sta architettando proprio il reparto difensivo – ieri è arrivato anche Davide Vagnati. Sguardo vigile sulla seduta e chiacchiere amichevoli con calciatori e staff per il dt granata. La fiducia ora è tutta per l’allenatore e a prescindere da come scenderà in campo il Torino contro i gialloblù di Zanetti, venerdì per Vanoli c’è un unico risultato a cui mirare.