Duvan Zapata scalda i motori, il colombiano del Torino è l’unica certezza dell’attacco di Vanoli, le foto del probante allenamento

Non chiamatele vacanze. Poco meno di due settimane separano il Torino dall’inizio ufficiale della preparazione atletica in previsione della stagione targata 2024/2025. Il prossimo 8 luglio infatti, la scuderia granata si riunirà tra le mura del Filadelfia. Una dieci giorni di test nello Stadio che rese grande il Torino attende gli uomini di Paolo Vanoli. Giusto il tempo di macinare i primi chilometri sulle gambe insomma, prima di recarsi in quel di Pinzolo (dal 17): sede dell’effettivo ritiro del club piemontese. Eppure per qualcuno gli allenamenti sembrano già iniziati da un pezzo.

Di chi parliamo? Naturalmente di Duvan Zapata, punta di diamante dell’arsenale del Torino per quanto concerne il proprio reparto offensivo. Nella sua prima stagione all’ombra della Mole il colombiano ha dimostrato di che pasta è fatto. 13 gol e 4 assist in campionato per lui: a dimostrazione che la carta di identità conta si, ma fino a un certo punto. Quel che è certo è che alla soglia delle trentaquattro candeline (da spegnere il prossimo prima aprile), l’attaccante sembra più motivato – e in forma – che mai.

Lo dimostra l’ultimo video postato dall’ex Atalanta sul proprio profilo Instagram. Nella storia diramata nella giornata di ieri ecco il numero 91 intento a compiere una serie di “sponde” con due preparatori atletici. Lo sguardo è come sempre quello della tigre. Il fisico e la precisione nei passaggi invece, sembrano quelli dei giorni migliori. Una, due, tre, quattro e cinque: basta un filmato da una dozzina di secondi a Zapata per dimostrare che ci sarà un motivo poiché sarà proprio lui a guidare l’attacco del Torino anche nel prossimo anno.

A dire il vero, nel parco attaccanti del Toro di Vanoli quello del classe ‘91 è forse l’unico profilo certo della propria permanenza. Pellegri e Sanabria non hanno infatti sciolto le riserve sui rispettivi futuri. E non è un caso che il dt Vagnati abbia intavolato le prime trattative proprio per puntellare l’attacco granata. Insomma, ad oggi Zapata è il punto fermo del Torino che verrà le premesse sembrano delle migliori.